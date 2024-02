Punk-Festival in Hünxe Was Sie zum Ruhrpott Rodeo 2024 wissen müssen

Es gilt als eines der größten Punk-Festivals Deutschlands: das Ruhrpott Rodeo auf dem Freigelände des Flugplatzes Schwarze Heide. Rund 7000 Besucher feierten im vergangenen Jahr das Highlight des Festivallebens am Niederrhein. Anfang Juli steht in diesem Jahr die 16. Auflage des Festivals an. Im Folgenden die wichtigsten Informationen im Überblick.