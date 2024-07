Ruhrpott Rodeo 2024 Festival hat Maßstäbe gesetzt

Meinung | Hünxe · Top-Bands und so viele Besucher wie noch nie: Die 16. Auflage des Punkrock-Festivals am Flugplatz Schwarze Heide dürfte so schnell nicht zu toppen sein. Muss auch gar nicht.

13.07.2024 , 06:00 Uhr

Link zur Paywall So rockt das Ruhrpott Rodeo 2024 in Hünxe 36 Bilder Foto: Frieder Bluhm