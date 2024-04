Anfang Juli in Hünxe Pussy Riot beim Ruhrpott Rodeo – „Erwartet bitte keine seichte Unterhaltung“

Hünxe · Sie ist das Sinnbildbild einer verstummenden Opposition in Russland, sie steht für Meinungsfreiheit und Bürgerrechte: die 2011 gegründete Band Pussy Riot. Beim Ruhrpott Rodeo Anfang Juli am Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe tritt sie auf.

03.04.2024 , 13:19 Uhr

Von Frieder Bluhm