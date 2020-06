RP-Bürgermonitor steht auf „Grün“ : Schöner Deich – Erfolg mit vereinten Kräften

Blick auf den Rhein bei Götterswickerhamm. Das Müllproblem am Deich in dem Ort und in Mehrum haben die Aktiven über Pfingsten gut in den Griff bekommen. Foto: Heinz Schild

Voerde Blitzsauber war’s am Rheindeich über und nach Pfingsten: keine Spur vom Müllproblem in der Idylle. Das lag auch daran, dass die Stadt Voerde 17 herkömmliche, offene Abfallbehälter durch neue Modelle ersetzt hat, die über eine Abdeckung mit einem Aschenbecher-Feld verfügen.

Den Erfolg haben sich verschiedene Akteure auf die Fahnen zu schreiben, die Hand in Hand gewirkt haben: die Stadt mit ihren Mitarbeitern, die Ehrenamtler der Rheindörfer und nicht zuletzt viele Bürger selbst. Die Rheindeiche an den Problemstellen in Götterswickerhamm und Mehrum waren über und nach Pfingsten picobello.

„Wir haben an mehreren Stellschrauben gedreht“, erklärt dazu Nicole Johann, Beigeordnete der Stadt Voerde. „Zum einen: ein großes Lob an unseren Baubetriebshof, der über Pfingsten Sonderschichten gefahren ist.“ Die Mülleimer in den Bereichen wurden also in den letzten Tagen häufiger geleert. Außerdem sind neue, cleverer konstruierte Abfalleimer installiert worden.

In den vergangenen Wochen gab es wegen des großen Andrangs wie berichtet ein echtes Müllproblem in der Rheindeich-Idylle. Ständig waren die Abfalleimer überfüllt, Besucher stellten dann ihre Reste vom mitgebrachten Imbiss daneben ab, und Krähen pflückten den Unrat auch noch aus den Tonnen und Tüten und verteilten ihn in der Gegend.

Jetzt ließ die Stadt Voerde 17 herkömmliche, offene Abfallbehälter durch neue Modelle ersetzen, die über eine Abdeckung mit einem Aschenbecher-Feld verfügen. „Das hat den Vorteil, dass die Vögel da nicht gleich die halbe Pizza wieder rausziehen können“, so Nicole Johann. Auf den Weg gebracht hatte das der „Arbeitskreis Grünflächen“ der Lokalpolitik. Zudem hatten Aktive der Bürgerinteressengemeinschaft Rheindörfer zuvor an alle Abfallgefäße in Götterswickerhamm Zettel geklebt mit dem Appell: „Wenn Mülleimer voll, bitte zu Hause entsorgen.“ „Ich glaube, das hat auch eine Wirkung gehabt. Das war eine gute Aktion“, lobt Johann.