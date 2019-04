Umweltbelastung : Rote Ampeln statt „Grüner Welle“

Hier ist es fast immer voll: Die Bundesstraße 8 vor der Kreuzung mit Wilhelm-Lantermann-Straße und Am Alten Drahtwerk. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Auf der Bundesstraße 8, aber auch auf der Hünxer Straße gibt es eigentlich die „Grüne Welle“. In der Praxis klappt es damit nicht immer allzu gut. Unter anderem sind die Zahlen und Berechnungen zum Autoverkehr schon Jahre alt.

Autos schieben sich in Dinslaken auch auf den großen Verkehrsachsen wie Bundesstraße 8 und Hünxer Straße oft von einer Ampel-Rotphase zur nächsten. Gerade, aber nicht nur zu Spitzenzeiten, wenn es besonders voll ist. Dabei sollte es eigentlich auf beiden Strecken eine „Grüne Welle“ geben. Denn rollende Autos belasten die Anwohner und die Umwelt weniger, als wenn immer wieder angefahren und gebremst wird.

„Das Ziel der ,Grünen Welle’ gibt es sowohl für die Hünxer Straße als auch für die B 8“, erklärt Thomas Pieperhoff von der Stadt Dinslaken. An der Hünxer Straße gibt es Induktionsschleifen im Boden, mittels denen die Ampeln passend zum Verkehrsaufkommen geschaltet werden sollen. Die Ampeln auf der B 8 wiederum sollten so programmiert sein, dass die Rot- und Grünphasen jeweils zum Verkehrsaufkommen an unterschiedlichen Tageszeiten passen. Allerdings: Die Rechenmodelle, auf denen das beruht, sind Jahre alt.

Info Radler beklagen zu lange Wartezeiten Programmierung Ampelschaltungen sollen in der Regel so programmiert sein, dass das Verkehrsaufkommen zu unterschiedlichen Tageszeiten angemessen gehändelt wird und sich der Verkehr nicht unnötig staut. Radfahrer Fahrradfahrer haben im aktuellen Fahrradklima-Test des Fahrradclubs ADFC in Dinslaken ungünstige Ampelschaltungen beklagt, wegen denen es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommt.

Zuständig für die Ampelschaltungen ist – in Absprache und Kooperation mit der Stadt Dinslaken – die Landesbehörde Straßen NRW.

Wie gut eine programmierte „Grüne Welle“ funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, und manchmal hätten Autofahrer auch einfach den falschen Eindruck, heißt es dort. Generell wird bei der Ampel-Programmierung eine erwartete Geschwindigkeit der Fahrzeuge zugrundegelegt, und dann gibt es „Zeitfenster“, in denen die Ampeln auf Grün springen. „Es sollen möglichst viele durchkommen – das heißt, nicht jeder“, erläutert ein Sprecher der Landesbehörde. „Wenn einer in der letzten Grün-Sekunde an der ersten Ampel durchkommt, kann es sein, dass er später irgendwo hängen bleibt.“

Wenn zudem viele Leute von Nebenstraßen einbiegen, Baustellen oder Busse die Nachfolgenden zum Warten zwingen, dann geht die ganze Berechnung nicht mehr auf. Und sie funktioniert auch nicht mehr, wenn es auf der Straße schlicht und einfach zu voll ist. „Das ist in Spitzenverkehrszeiten schonmal sehr eng“, heißt es bei Straßen NRW.

Für die Bundesstraße 8 soll das Verkehrsaufkommen noch mal unter die Lupe genommen werden, und danach könnte auch eine veränderte Ampelschaltung erwogen werden. Im Zuge der Vorbereitungen für den Bau der geplanten Landstraße L4n soll es eine Verkehrszählung geben. „Dann müsste man mit der Stadt ins Gespräch kommen, um zu gucken: Kann man da noch was optimieren?“, so der Sprecher des Amtes.

Davor seien aber eine Reihe von Berechnungen, Ingenieursleistungen gesetzt, und einen Zeitplan für die Verkehrszählung gebe es auch noch nicht.

Eine besondere Funktion hat auf der Bundesstraße 8 die Ampel auf Höhe der Claudiastraße und Gudrunstraße: Dort ist es volle Absicht, dass Autos etwas länger warten. Sie soll nämlich zu Stoßzeiten, zum Beispiel im Berufsverkehr, als „Pförtner“ in Richtung Innenstadt fungieren. Sie hält den Verkehr etwas auf und lässt immer nur eine gewisse Menge an Fahrzeugen durch, die dann danach möglichst alle Ampeln flüssig passieren können – so weit jedenfalls die Theorie.

Wer sich darüber ärgert, dass er es in der Praxis eher mit einer „Roten Welle“ zu tun zu haben glaubt, kann sich damit trösten, dass auch „Grüne Wellen“ nicht nur Vorteile haben. „Jede ,Grüne Welle’ auf den Durchgangsstraßen geht zu Lasten des Querungsverkehrs“, gibt Thomas Pieperhoff von der Stadt Dinslaken zu bedenken. Das heißt: Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger müssen gegebenenfalls länger warten, um an Einmündungen und Kreuzungen auf die großen Straßen abzubiegen oder darüber zu kommen. Deshalb kann es auch passieren, dass die Interessen von Straßen NRW und der Stadt auseinandergehen, was die Ampelschaltungen betrifft.