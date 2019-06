Buchempfehlung : Der Flug zum Mond

Norbert Zähringer, 1967 in Stuttgart geboren, hat mit seinen Romanen und Erzählungen beim Lesepublikum wie bei der Literaturkritik ein überaus positives Echo gefunden. Sein 5. Roman, „Wo wir waren“, erzählt die Geschichte einer Familie in drei Generationen, die im Jahr 1901 beginnt und den Leser bis ins Jahr 2009 führt, und verknüpft dabei die individuellen Schicksale seiner Figuren mit den großen historischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts.

Im Mittelpunkt stehen Großvater Adam Krohn, seine Tochter Martha und ihr Sohn Hardy Krohn: eine Familie, die durch Zeit-Ereignisse und persönliche Schicksalsschläge auseinander gerissen wird. Vielleicht am eindrucksvollsten liest sich das Schicksal Martha Krohns, die als junge Frau 1944 auf abenteuerlichen Wegen vor der Roten Armee aus dem Memelland in den Westen des Reiches floh, die dann den falschen Mann heiratete und - auf Grund eines krassen Fehlurteils – als zweifache Giftmörderin lebenslänglich im Zuchthaus landete. Ihr Sohn, den sie im Gefängnis geboren hat, verbringt seine ersten Lebensjahre in einem Waisenhaus und wird mit 5 Jahren von einem kinderlosen Ehepaar adoptiert. Sein späterer Lebensweg vom Computer-Nerd zum US-amerikanischen Millionär folgt dem Modell des amerikanischen Traums – und bringt ihn menschlich doch nicht zu sich selbst.