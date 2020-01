Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : 100 Bücher, die man gelesen haben sollte

Literaturkritiker Denis Scheck hat einen Kanon zusammengestellt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Bildungswissen hat in den letzten beiden Jahrzehnten erfreulicher Weise wieder an gesellschaftlicher Wertschätzung gewonnen und mit ihm wuchs auch wieder das Interesse am literarischen Kanon, an kompetenten Bücher-Empfehlungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ronald Schneider

So ist es nicht überraschend, dass es der kürzlich erschienene „Kanon der Weltliteratur“ von Denis Scheck auf Anhieb auf einen der vorderen Plätze der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Das liegt natürlich aber auch an der Bekanntheit und am anregenden Plauderstil des Autors, des Journalisten und versierten Literaturkritikers Denis Scheck, der spätestens als temperamentvoller Moderator der ARD-Sendung „Druckfrisch“ (seit 2003) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde.

„Schecks Kanon“ präsentiert 100 Meisterwerke der Weltliteratur, die in ihrer literarischen Qualität, vor allem aber in ihrer Wirkung auf den heutigen Leser herausragen. Scheck legt dabei bewusst einen weiten Literaturbegriff zugrunde, der die unterschiedlichsten Genres – vom klassischen Drama bis zum Comic, vom Kinderbuch bis zum Krimi – ebenso einschließt wie die unterschiedlichsten literarischen Anspruchsniveaus. Die Bandbreite dieser Auswahl reicht so von Stevensons „Schatzinsel“ bis hin zu Shakespeares „Sturm“, von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ bis zu Thomas Manns „Felix Krull“, von Astrid Lindgrens „Karlsson vom Dach“ bis zu den Peanuts.

Es ist aber erst die geistreiche und höchst unterhaltsame Präsentation der 100 empfohlenen Bücher, die „Schecks Kanon“ zu einer so anregenden und bereichernden Lektüre macht. Drei, vier Seiten genügen ihm, um einen Text ebenso pointiert wie sachkundig vorzustellen, einschließlich seiner Entstehungsgeschichte, biografischer Details, persönlicher Anekdoten und Aspekten seiner Wirkungsgeschichte. Und so ist „Schecks Kanon“ auch eine Einladung zum (Wieder)Lesen der hier porträtierten Bücher und zu einer abwechslungsreichen literarischen Entdeckungsreise ins Reich der Literatur und damit immer auch – zu einer Entdeckungsreise ins eigene Ich.