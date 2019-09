Buchempfehlung : Die Liebe als Beziehungsfalle

Dinslaken „Marta und Arthur“, das Romandebüt Katja Schönherrs, lotet die Abgründe einer völlig missglückten Lebenspartnerschaft aus und stellt die Frage, was Menschen zusammen bleiben lässt, obwohl sie sich wechselseitig unglücklich machen.

Auch ein gemeinsamer Sohn kann die Abgründe zwischen den beiden ungleichen Lebenspartnern nicht überbrücken. Im Gegenteil: Als der Sohn in die Pubertät kommt, verbündet er sich mit dem Vater gegen die Mutter, die mehr und mehr ihr inneres Gleichgewicht verliert und in ihrem Verhalten immer irrealer wirkt. Als Arthur nach 40 Jahren „Familienhölle“ stirbt, rächt sich Marta auf groteske Weise ein letztes Mal an ihm.