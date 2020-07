Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Neues vom Virtuosen des Unheimlichen

Ronald Schneider empfiehlt das neue Buch eines großartigen Erzählers. Foto: DPA / Wolfgang Weinh‰upl

Hartmut Lange weiß den Leser zu fesseln. Auch in den vier Geschichten seines neuen Prosa-Bandes, „Der Lichthof“, bricht immer etwas Unheimliches und Magisch-Fremdartiges in den vertrauten Lebensalltag ein und zieht die Menschen in seinen Sog.

Der inzwischen 83jährige Schriftsteller Hartmut Lange, ein von der Kritik und seinen Lesern hoch geschätzter Spezialist für literarisch anspruchsvolle Phantastik, wurde den RP-Lesern zuletzt 2018 mit seinem Novellen-Band „An der Prorer Wiek“ vorgestellt. Auch in den vier Geschichten seines neuen Prosa-Bandes, „Der Lichthof“, bricht immer etwas Unheimliches und Magisch-Fremdartiges in den vertrauten Lebensalltag ein und zieht die Menschen in seinen Sog.

Da zieht ein Ehepaar mittleren Alters in eine repräsentative Charlottenburger Altbauwohnung ein, in der nur ein Fenster zu einem schmuddeligen, finsteren Lichthof stört. Das ominöse Fenster gewinnt eine geradezu magische Macht über die Ehefrau und lässt am Ende auf unerklärliche Weise auch die Ehe der beiden scheitern. Und da reist ein alt gewordener Schauspieler, der sich seinen Rollen nicht mehr gewachsen fühlt, ans Meer, um sich dort für ein neues Stück inspirieren zu lassen - und macht dort seinem Leben ein Ende.

In einer anderen Geschichte gewinnt ein „Navi“ auf rätselhafte Weise Macht über ein junges Paar, das von München nach Italien reisen will und ganz woanders landet. Und da ist noch ein emeritierter Politik-Wissenschaftler, der im für ihn völlig ungewohnten „Ruhestand“ sein inneres Gleichgewicht verliert.

Diese rundum gelungenen vier Erzählungen des Bandes werden ergänzt durch einen autobiografischen Text, der Hartmut Langes Erinnerungen an Kriegsende, Flucht und den frühen Verlust von Vater und Bruder im Jahr 1944/45 eindrucksvoll schildert. Für den Leser der Novellen werden hier biographische Erfahrungen sichtbar, die Langes Weltsicht und seinen literarischen Erzählstil zutiefst geprägt haben.

Auch in seinem neuen Novellen-Band gelingt es Lange wieder, seine Leser von Anfang an in einen magischen Bann zu ziehen, aus dem ihn erst das immer überraschende Ende wieder entlässt.