Buchempfehlung : In einem fremden Land

Kira Liebermann ist als Kind mit ihren russisch-jüdischen Eltern von Moldawien nach Deutschland emigriert und verbringt ihre Kindheits- und Jugendjahre im östlichen Ruhrgebiet. Doch innerlich sind weder sie selber noch ihre Eltern in Deutschland wirklich angekommen.

Migrationsgeschichten nehmen in der deutschen Gegenwartsliteratur einen immer breiteren Raum ein. Auch der autobiographische Roman Marina Frenks, die 1986 in Moldawien geboren wurde und seit 1993 in Deutschland lebt, „Ewig her und gar nicht wahr“, kreist um das zentrale Thema dieser deutschen „Migrationsliteratur“: um den schweren Entschluss zur Auswanderung aus der alten Heimat und um die mühsame Identitätssuche im Gastland Deutschland.