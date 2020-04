Buchempfehlung : Abenteuerliche Reisen nach Afrika

Weil derzeit das Reisen so gut wie unmöglich ist, unser Fernweh aber unstillbar scheint, empfehlen sich „geistige Reisen“, zum Beispiel nach Zentral-Afrika. Mit auf die Reise nach Tansania und auf den Kilimandscharo, nach Daressalam und auf die Insel Sansibar nimmt uns Matthias Politycki in seinem neuen Roman „Das kann uns keiner mehr nehmen“.

Der autobiographisch fundierte Roman verknüpft kunstvoll zwei Afrika-Reisen, zwischen denen 25 Jahre liegen: Die erste Reise sollte Hans, einen sensiblen Hamburger Schriftsteller, und seine damalige Lebensgefährtin Mara 1993 nach Tansania und bis auf den Kilimandscharo führen. Die Reise musste aber wegen einer schweren Erkrankung, die Hans fast das Leben kostete, vorzeitig abgebrochen werden. Mit seiner zweiten Afrika-Reise 2013 versucht Hans, jetzt Anfang 60, erfolgreich nachzuholen, was 1993 misslang: die Besteigung des Kilimandscharo.

Der Roman erzählt gleichzeitig aber auch die Geschichte einer Freundschaft: Auf dem Kilimandscharo begegnet Hans, mitten in einem Schneesturm, einer bayerischen Kraftnatur namens Tscharli, und die beiden gegensätzlichen Charaktere finden in einer menschlichen Grenzsituation zueinander. Bald zeigt sich, dass der scheinbar bärenstarke Tscharli in Wahrheit todkrank ist und allein die Weiterreise nicht schaffen wird. Die ungleichen Freunde setzen nun ihre abenteuerliche Afrika-Reise, die sie über Daressalam bis auf die Insel Sansibar führt, gemeinsam fort, und Hans entdeckt Afrika aus einem neuen Blickwinkel.