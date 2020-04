Buchempfehlung : Brief an Matilda

Der im Juli letzten Jahres im Alter von 93 Jahren verstorbene Schriftsteller und Theaterregisseur Andrea Camilleri wurde spätestens mit seinen international erfolgreichen „Montalbano“-Krimis auch in Deutschland populär.

Kurz vor seinem Tod hat er einen langen Brief an seine knapp vierjährige Urenkelin Matilda geschrieben, in dem er ihr sein Leben im lockeren Plauderton erzählt: „Brief an Matilda. Ein italienisches Leben“.

Camilleri erinnert sich hier an Schlüsselerlebnisse seiner Kindheits- und Jugendjahre auf Sizilien in den 1930er und 1940er Jahren: an seine kindliche Begeisterung für den „Duce“ und den italienischen Faschismus, an sein politisches Erwachen und an die Befreiung Italiens durch amerikanische Panzer. Schon früh findet er im Kommunismus italienischer Spielart seine (lebenslange) politische Heimat und wird in den 1950er Jahren in Rom zu einem anerkannten Theaterregisseur.