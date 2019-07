Wiederentdeckung : Neues Altes von Günter Grass

Über vier Jahre nach dem Tod des großen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Günter Grass im April 2015 stellt sein Verlag einen schmalen Band mit 13 Kurzgeschichten vor, die Grass 1968 unter dem Pseudonym Arthur Knoff veröffentlicht hatte.

Das angebliche Erzähldebüt eines noch jungen Autors zeigte auf dem Cover das Bild eines nachdenklichen jungen Mannes mit Schnurrbart und Pfeife – hinter dem sich in Wahrheit Grass‘ Ehefrau Anna in abenteuerlicher Verkleidung verbarg (was damals aber niemandem auffiel).