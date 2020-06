Neu in der Stadtbibliothek : Das Gift des Schweigens

Der sensibel und poetisch dicht erzählte Roman lotet in immer neuen Erzählansätzen die Beziehung zwischen Tochter und Vater behutsam aus und erzählt etappenweise beider Lebensgeschichten. Er fordert vom Leser eine genaue und konzentrierte Lektüre, belohnt ihn aber dafür mit vielen klugen Beobachtungen.

Im Mittelpunkt steht Mona, von Beruf Dolmetscherin, die in einer Ehe- und Lebenskrise steckt. Als auch noch ihr 83-jähriger Vater an Krebs erkrankt, wird ihr klar, wie fremd ihr auch ihr Vater immer geblieben ist. Sie umarmt ihn zum ersten Mal in ihrem Leben und versucht ihn zum Sprechen zu bringen. Sie will mehr von seiner Lebensgeschichte erfahren und dabei Erklärungen bekommen für die emotionale Kühle, die sie von ihrem Vater schon seit Kindestagen erfahren hatte.