Bibliothek Dinslaken : Zeitreise in die DDR der 1970er Jahre

Günter Kunert, 1929 in Berlin geboren und 1979 aus der DDR nach Westdeutschland umgesiedelt, ist einer der produktivsten Schriftsteller der Gegenwartsliteratur, der schon mit vielen Literatur-Preisen bedacht wurde.

Zu seinem 90. Geburtstag am 6. März 2019 publizierte sein Verlag ein Roman-Manuskript aus dem Jahr 1974, das der Autor nie veröffentlicht und erst vor Kurzem beim Aufräumen in einer alten Truhe wieder entdeckt hatte.

Der Roman führt mitten in den konfliktreichen Lebensalltag der DDR in den frühen 1970er Jahren, in dem ein Ehepaar um die 40, das sich innerlich längst fremd geworden ist, wieder einen Weg zueinander sucht. Die Handlung umspannt nur wenige Wochen, rund um den 40. Geburtstag von Margarete Helene, der Ehefrau des Archäologen Barthold.

Kunerts Roman, flott erzählt, komödiantisch turbulent und auch etwas schräg, ist ein literarisch überzeugendes Zeitzeugnis des Lebensalltags in der DDR, in der Wende von der Ulbricht-Ära zur Ära Honecker – und ein hochwirksames Gegenmittel gegen die in den neuen Bundesländern so verbreitete „Ostalgie“. Mit seinen vielen unterhaltsam-komischen Szenen und seinen satirischen Glanzlichtern ist der Roman aber auch ein Stück Unterhaltungsliteratur mit historisch-analytischem Tiefgang.