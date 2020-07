Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Ein Künstler und seine Muse

Im Mittelpunkt des Romans steht Danzig, ein in den USA lebender Maler deutscher Herkunft, der in jungen Jahren mit seinen Bildern spektakuläre Erfolge verzeichnen konnte.

Die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Rosner, in den USA schon mit vielen Literatur-Preisen bedacht, wurde in Deutschland zum ersten Mal mit ihrem Roman „Die Geschwindigkeit des Lichts“ (2003) entdeckt. Jetzt liegt ein zweiter Roman von ihr in deutscher Übersetzung vor, der in den USA sehr erfolgreich war: „Der blaue Akt“ – ein eindringlich erzählter und bewegender Roman, der eine Künstler-Problematik mit einem gewichtigen zeitgeschichtlichen Thema verbindet.