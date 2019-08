Buchtipp : In geheimer Mission

Der 1946 in Damaskus geborene Rafik Schami flüchtete 1971 mit seiner Familie nach Deutschland. Ende der 70er Jahre begann er zu schreiben – auf Deutsch. Heute ist er der wohl erfolgreichste syrisch-deutsche Autor, der in seinen Romanen und Essays eine Brücke schlägt zwischen der Lebenswelt des Westens und der arabischen Länder.

Damaskus 2010: Kommissar Barudi steht kurz vor seiner Pensionierung, als er den Auftrag erhält, einen spektakulären Kriminalfall aufzuklären: die Ermordung eines römischen Kardinals, der in geheimer Mission in Syrien unterwegs war. Dabei stellen sich Barudi und dem mit ihm ermittelnden italienischen Kommissar Mancini immer neue Hindernisse in den Weg. Denn der herrschende Clan und seine Geheimdienste haben sich längst auf das politisch erwünschte Ermittlungsergebnis festgelegt: ein Terrorakt von Islamisten. Als die Kommissare die wahren Täter ermittelt haben, wird ihnen der Fall entzogen, und Barudis Vorgesetzte stellen das politisch erwünschte Ermittlungsergebnis der syrischen Öffentlichkeit vor. „Die Wahrheitsfindung“, so Barudis resigniertes Fazit, „hat in einem Verbrecherstaat keine Chance“. Immerhin gibt dem in Rente verabschiedeten Kommissar Barudi eine neue Liebe wieder menschlichen Halt und seelischen Auftrieb.