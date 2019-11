Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Der vergessliche Riese

Ronald Schneider gibt Lesetipps. Foto: DPA / Wolfgang Weinh‰upl

Dinslaken Ronald Schneider empfiehlt den Demenz-Roman „Der schlafende Riese“ von David Wagner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ronald Schneider

David Wagners zweiter Roman, „Der vergessliche Riese“, porträtiert in kunstvoller Form das Leben seines Vaters, der im Alter an Demenz erkrankte. Wagner beschreibt einzelne Stationen eines sich über Jahre erstreckenden Prozesses des Gedächtnisverlustes voller Respekt vor dem Menschen, der in seiner Individualität bis zuletzt sichtbar bleibt. Der Vater entgleitet dem Sohn und bleibt ihm doch nahe, er weiß um seine zunehmende Vergesslichkeit, aber gerade das erhält ihm seine individuelle Würde.

Das Buch setzt wenige Wochen nach dem Tod der zweiten Ehefrau des Vaters ein, ein Ereignis, das den Autor und seine Geschwister zwingt, sich stärker als bisher um den Vater zu kümmern - was die Familie nach Jahrzehnten der Entfremdung wieder näher zueinander bringt. Einer der erzählerischen Höhepunkte ist dabei die listenreiche Umsiedlung des Vaters von seinem Haus bei Bonn in ein Seniorenstift am Rhein: „Er hat jetzt für immer Ferien.“

Da der Ich-Erzähler dieses berührenden Porträts eines Demenz-Kranken dem Vater immer wieder Stationen aus dessen eigenem Leben erzählen muss („Weißt du noch?“), erzählt der Roman auch die Lebensgeschichte eines Bonner Beamten, der zugleich eine Symbolfigur für die bürgerliche Wohlstandsgesellschaft der alten Bundesrepublik ist. Das Besondere dieses Romans ist aber sein positiver, versöhnlicher Grundton im Blick auf die Lebensqualität, die dem Vater trotz aller Vergesslichkeit noch bleibt: „Du kannst mir viel erzählen. Ich weiß nichts mehr. Und ich sage dir, so schlecht ist das gar nicht.“ Was den Roman so gut lesbar macht, ist aber auch die genaue Beobachtung und die minutiöse Beschreibung der Details, die pointierten Dialoge und der Sinn für komische Szenen und humoristische Perspektiven. Wer immer mit dem Thema Demenz in Berührung kommt, wird hier auf anrührende Weise mit den Symptomen und dem Verlauf der Krankheit vertraut gemacht und wird daraus zugleich Mut schöpfen können.