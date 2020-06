Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Eine Kindheit in Kaiserslautern

Der autobiographische Roman des 1985 in Kaiserslautern geborenen Journalisten und Sachbuchautors Christian Baron, „Ein Mann seiner Klasse“, erzählt von seiner schweren Kindheit und Jugend in einer bitterarmen und ziemlich kaputten Familie in Kaiserslautern in den 1990er-Jahren und von dem mühsamen Aufstieg in ein besseres Leben.

„Der Mann seiner Klasse“, das ist der Vater des jungen Christian, des Alter Egos des Autors: ein Möbelpacker, der einen Großteil seines Lohns versäuft und immer wieder im Suff seine Frau und seine Kinder durchprügelt – und der dennoch von seinem Sohn geliebt wird. Christians Mutter ist depressiv und oft krank. Die wenigen Glückserfahrungen Christians „kamen aus dem Fernseher“ oder waren Nintendo-Spiele mit dem Vater.

Erst als die Kinder nach dem frühen Tod der Mutter, da war Christian 10 Jahre alt, zu einer Tante kommen, zeichnet sich für den Jungen und seine Geschwister eine Wende zum Besseren ab. Der Vater aber bricht jeden Kontakt zu seinen Kindern ab – sehr zum Leidwesen des Jungen. Für ihn bleibt sein Vater ein Opfer seiner gesellschaftlichen Randposition, seiner „Klasse“ – was „nichts entschuldigt, aber alles erklärt“.

Das sprachlich bewusst im Milieu seiner Figuren bleibende Roman wirkt gerade dadurch sehr authentisch und findet starke Bilder für das Ausgeliefert-Sein der Kinder an ihre familiäre und gesellschaftliche Situation. „Ein Mann seiner Klasse“ ist aber auch ein Bildungsroman, der den unwahrscheinlichen Aufstieg Christians aus dem kulturfernen Prekariats-Milieu zu einem akademisch geschulten Journalisten nachzeichnet.

Ein starkes, berührendes und atmosphärisch dichtes Erzähldebüt, das einen authentischen Blick in die Lebenswirklichkeit der abgehängten Unterschicht in unserem Land möglich macht.