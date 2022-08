Schaden in Friedrichsfeld : 20 Mehrfamilienhäuser nach Rohrbruch stundenlang ohne Wasser

Schaden in Friedrichsfeld

Kein Wasser am Morgen – gegen 10 Uhr hatte die Gelsenwasser den Schaden jedoch wieder behoben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Friedrichsfeld Die morgendliche Dusche fiel für viele Anwohner im Bereich des Lindenwegs in Friedrichsfeld am Donnerstagmorgen aus.

Kein Tropfen aus dem Wasserhahn: In Teilen von Friedrichfeld mussten Einwohner am Donnerstagmorgen ohne Leitungswasser auskommen. Grund war ein Rohrbruch im Lindenweg, zu dem es in der Nacht gegen 3 Uhr gekommen war.