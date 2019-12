Messer und Schlagstock sichergestellt : Rockertreffen in Dinslaken: Polizei kontrolliert über 200 Teilnehmer und an die 75 Fahrzeuge

Rockertreffen in Dinslaken: Polizei kontrolliert über 200 Teilnehmer und an die 75 Fahrzeuge

Dinslaken Polizei zeigt starke Präsenz. Einsatzleiter: „Wir dulden im Kreis Wesel keine Rockerclubs.“

Rocker hatten für vergangenen Freitag öffentlich zu einer Veranstaltung in ihrem Clubhaus in Dinslaken eingeladen. Da die Polizei nach eigener Aussage ein wachsames Auge auf die Entwicklung im Kreis Wesel hat und verhindern will, dass sich rechtsfreie Räume bilden, zeigten die Beamten bei dem Treffen starke Präsenz und führten intensive Kontrollen der anreisenden Rocker durch. An den Kontrollstellen nahmen sie, unterstützt von den Polizeibeamtinnen und -beamten der Bereitschaftspolizei, die Anreisenden und deren Fahrzeug genau unter die Lupe. Der Einsatzleiter resümiert, dass die Kontrollaktion aus Sicht der Polizei ein Erfolg war: „Wir haben deutlich gezeigt: Wir dulden im Kreis Wesel keine Rockerclubs."