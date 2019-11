Rock & Pop Konzerttipps in der Region : Die Musikszene am Niederrhein lebt

Legenden des Genres Alternative Country Rock: Die Band Giant Sand kommt aus Tucson/Arizona. Foto: Karo

Niederrhein Viele Konzerthighlights gibt es im Genre Rock, Pop und Indie in den nächsten Wochen.

Beim Blick in den Konzertkalender der kommenden Wochen kann man als an Musik interessierter Niederrheiner ins Schwärmen geraten. Es gibt im Genre Rock und große Namen und Geheimtipps. Links und rechts des Rheins gibt es mehrere Konzerte, bei denen ein Besuch lohnenswert ist. Eine kleine Zusammenstellung:

Klassiker Mit Giant Sand kommt am Sonntag, 24. November eine Band des Genres Alternative Country Rock aus Tucson/Arizona nach Wesel. Mastermind Howe Gelb hat mit Genrestars wie PJ Harvey und Calexico gespielt. Eine erstklassige Band unterstützt ihn in Wesel. Dem Jugendzentrum Karo gelingt damit abermals eine spektakuläre Konzertveranstaltung aus dem Labelumfeld von Glitterhouse. Das aktuelle Album „Returns To Valley Of Rain“ ist eine Neuaufnahme des Banddebüts. Auf früheren Alben loten Gelb und Mitmusiker immer die Grenzen populärer Musik aus. Mal spielen sie stringent Country Rock, dann wieder Bar Jazz - und bisweilen ist ihre Kunst immer noch ganz schlicht das zügellose Schrammeln. Einlass ist um 19 Uhr, die Tickets kosten von 25 bis 28 Euro. Karten im Vorverkauf unter www.tickettoaster.de oder per Telefon 0281/3009999.

Info

Überraschung Popschlager geht auch in einer Indie-Variante. Der Musiker Stefan Florian wurde vom Festival Haldern Pop entdeckt. Im Südtiroler Ort Kaltern führt er die Bar „Zum lustigen Krokodil“, stellt dort seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis. Er klingt wie die Wiedergeburt von Udo Jürgens in Südtirol, kann aber auch den Sinatra geben. In der Haldern-Pop-Bar will Florian das am 23. November unter Beweis stellen. Einlass um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. In geselliger Abend soll es werden, versprechen die Veranstalter. Tickets kosten 14 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr.

Curly Strings aus Estland - übersetzt heißt das „gelockte Saiten“. Wobei Curly Hair auch kein unpassender Bandname wäre, wie das Bild beweist. Foto: Label

Südtirols Antwort auf Udo Jürgens: Stefan Florian betreibt in Kaltern eine Bar und tritt in Haldern auf. Foto: Haldern Pop

Martin Kohlstedt macht Musik an der Grenze von Klassik und Elektronik. Sein aktuelles Werk heißt „Ströme“ und erntete viel Kritikerlob. Foto: Peter Runkewitz