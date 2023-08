Rock am See – zwei Tage abfeiern am Strand Rock am See – zwei Tage abfeiern am Strand

Wo gibt es das sonst in der Umgebung? Rockmusik live hören und dabei am Strand sitzen. Das klingt nach Rock am See. Und richtig: Am Wochenende ist es wieder soweit. Das beliebte Festival am Strandbad Tenderingssee, das ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert wird und für seine Familienfreundlichkeit bekannt ist, startet in seine zehnte Auflage.