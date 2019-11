Viele Zuhörer : Richter Schleif trifft den Nerv der Zeit

Voerde Premiere in der Voerder Buchhandlung „Lesezeit“: Die erste Lesung aus „Urteil: ungerecht“ des Dinslakener Amtsrichters fand Riesenresonanz. Das Buch polarisiert nicht nur, der Vertrauensverlust in die Justiz ist schon da.

Die Lesung von Thorsten Schleif aus seinem neuen Buch „Urteil: Ungerecht“ über die Misere der Justiz in Deutschland war aus mehrfacher Sicht bemerkenswert. In der Voerder Buchhandlung „Lesezeit“ fand unverhofft die bundesweite Premierenlesung statt, Buchhändlerin Sabine Friemond-Kund bewegte sich zwischen Begeisterung und Überraschung. Unerwartet groß war auch der Andrang im Laden an der Bahnhofstraße, der bis in den letzten Winkel mit Zuschauerstühlen bestückt wurde. Unverhofftes lieferte zudem der Autor selbst. Er sei überwältigt, auch weil in zehn Tagen 5000 Bücher verkauft worden seien, der Verlag nachdrucke und die Medienaufmerksamkeit enorm sei. Thorsten Schleif hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen, und der besagt, dass Zweifel an der Justiz verbreitet sind. Der Amtsrichter als Kritiker gerät auch in der eigenen Zunft ins Blicklicht. Er habe 250 positive Aussagen, vielfach von Richterkollegen, aus dem ganzen Bundesgebiet bekommen. Erwartet habe er als „Nestbeschmutzer“ viel mehr „Gegenwehr“ als nur vereinzelte Kritik.