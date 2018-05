Dinslaken: Rheinfels: Unzufrieden mit dem Absatz

Dinslaken Absatz blieb Geschäftsjahr 2017 witterungsbedingt leicht unter dem Vorjahreswert.

Die Menge der abgefüllten Mineralwässer und anderer alkoholfreien Getränke sank um 1,4 Prozent auf 686,4 Millionen Liter. 2016 waren es noch 696,3 Millionen Liter gewesen. Die Zahl der abgefüllten Flaschen blieb mit 746 Millionen nahezu konstant. Die Kernmarken Rheinfels Quelle, Sinalco und Staatl. Fachingen lagen mit ihren Wachstumsraten deutlich über der Gesamtentwicklung. Das Duisburger Familienunternehmen belegt nach eigenen Angaben unverändert den sechsten Platz auf der Rangliste der größten Mineralbrunnen in Deutschland und behaupte seine Position als Mineralwasser-Marktführer in NRW, teilten die Walsumer jetzt mit. Der Start in das Geschäftsjahr 2018 stehe unter positiven Vorzeichen. Im ersten Tertial verbuchte die Getränkegruppe einen Absatzanstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die A-Marken des Unternehmens - Rheinfels Quelle, Römerwall, Burgwallbronn, Mercator, Felsensteiner, Ardey und Rheinperle in NRW sowie Staatl. Fachingen, Aquintéll und Sinalco mit nationaler Distribution - erzielten 2017 eine Absatzsteigerung von 0,5 Prozent. Die B- und C-Marken blieben dagegen drei Prozent unter dem Vorjahresabsatz.

Die Marke Sinalco knüpfte mit einer Absatzsteigerung um drei Prozent an den Aufwärtstrend des Vorjahres an. Erneut wurden die 0,5-Liter-PET-Mehrwegflaschen vor allem im Außer-Haus-Markt sehr stark nachgefragt, so dass sich ihr Absatz mehr als verdoppelte. Der Zuwachs bei den Einwegflaschen betrug 44 Prozent. Einen erheblichen Anteil daran hatten die neu eingeführten hoch safthaltigen Limonaden "Sinalco extra fruchtig" in der 0,75-Liter-Einwegflasche. In der Ein-Liter-PET-Mehrwegflasche legten vor allem die zuckerfreien Zero-Sorten zu.