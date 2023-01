Tiere wurde am Niederrhein gesichtet „Die Robbe schwamm ganz gemütlich im Rhein"

Eine Robbe ist den Rhein hinauf geschwommen und bis an den Niederrhein gekommen. Das Tier wurde von einem Spaziergänger am Montag bei Voerde gesehen, wie er unserer Redaktion am Dienstag berichtete: „Die Robbe schwamm ganz gemütlich im Wasser.“ Er habe auf einer Buhne gestanden, als er sie plötzlich gesehen habe. Die Robbe sei vielleicht 15 Meter entfernt gewesen und habe ihn neugierig angesehen. Sie habe sich im Rhein offenbar wohl gefühlt. Sie sei etwas weiter geschwommen, habe ihn noch einmal angesehen, irgendwann sei sie untergetaucht und weggewesen.