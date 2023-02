Großeinsatz für Feuerwehr und Co. am Niederrhein Personen vermisst – Feuerwehr sucht den Rhein ab

Zeitgleich wurden die Feuerwehrlöschfahrzeuge zu ebenso festgelegten Punkten verteilt am Rheinufer geschickt, von wo aus Trupps zu Fuss das Rheinufer absuchten. Der Rettungshubschrauber „Christoph 9", der unter anderem für Einsätze im Kreis Wesel zuständig ist, sowie der Polizeihubschrauber aus Düsseldorf unterstützten die Suche von der Luft aus. Insgesamt waren über 40 Fahr-, Flug- und Wasserfahrzeuge an der Suche beteiligt, die aber ergebnislos abgebrochen wurde. Das herrenlose Anglerboot wurde sichergestellt und an die Polizei übergeben. Wenig später meldete sich der Eigentümer: Das Boot hatte wenig stromaufwärts der Stelle, an der es gesichtet wurde, unbemannt losgerissen.