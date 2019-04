Auch in Hünxe und Dinslaken : Die Waldbrandgefahr wächst

In den Wäldern herrscht Trockenheit. Da genügt ein kleiner Funke, um ein großes Unglück auszulösen. Foto: Lars Fröhlich

Dinslaken/Voerde/Hünxe Revierförster Michael Herbrecht schaut mit Sorge auf Zustand des Waldes. Von der Dürre des vergangenen Jahres haben sich die Bäume noch längst nicht erholt. Besucher im Grünen bittet er, nicht zu rauchen.

Dürre, Waldbrände, kein Wasser für Pflanzen: Das langanhaltend sonnig-trockene Wetter der vergangenen Wochen hat Auswirkungen auf die Natur – auch in der hiesigen Region. „Es ist derzeit knochentrocken“, warnt Revierförster Michael Herbrecht. „Nicht nur der Oberboden ist trocken, sondern auch der Unterboden.“

Daran habe das Unwetter, das am Mittwochabend auch über Dinslaken, Voerde und Hünxe zog, nichts geändert, sagt er. Und erklärt, dass der Regen zwar heftig ausgesehen habe, aber zu kurz gewesen sei, als dass das Wasser überhaupt im Boden habe versickern können. Auch die starken Windböen hätten dies verschärft. Der Regen sei so maximal in Gewässer geflossen, der Boden jedoch habe ihn nicht aufnehmen können. Das befürchtet Herbrecht auch bei den in den kommenden Tagen angekündigten leichten Regenschauern. „Die brauchen wir nicht. Wir brauchen einen herrlichen Landregen, der kontinuierlich über mehrere Stunden geht.“

„Wir brauchen einen herrlichen Landregen“, sagt Revierförster Michael Herbrecht. Foto: Arnulf Stoffel

Info Verhaltensregeln im Wald Rauchen Nicht rauchen im Wald, schon kleine Glutreste reichen aus, um einen Waldbrand zu entfachen. Keine Zigaretten aus dem Autofenster werfen während der Fahrt. Parken Niemals in Wiesen und Feldern, der heiße Katalysator des Kraftfahrzeugs kann das trockene Gras schnell entzünden. Glas Glas oder Glasscherben nicht im Wald liegenlassen, der Brennglaseffekt kann ebenfalls Brände verursachen.

Die Situation sei derzeit angespannt, sagt Michael Herbrecht. „Ich habe in meinem Revier bis tief in den Boden kein Wasser“, erzählt er. Dies sei nicht nur auf die vergangenen Wochen zurückzuführen, sondern auch auf das vergangene Jahr. „2018 war eine Katastrophe für die Natur“, berichtet der Revierförster. Die Natur habe sich noch längst nicht von dem Sommer erholen können. Während bisher vor allem Flachwurzler – also Bäume oder andere Pflanzen mit Wurzeln, die sich in den oberen Bodenschichten ausbreiten wie etwa Lärche oder Fichte – direkt unter Dürren litten, gelte dies nun auch für die Pfahlwurzler, also Bäume, deren Hauptwurzel vertikal in den Boden wächst. Als Beispiel nennt Herbrecht die Eiche. Um die stehe es derzeit schlecht.

Auch die Feuerwehreinsätze der vergangenen Tage zeigten, dass die Waldbrandgefahr hoch sei: eine teilweise abgebrannte, wie die Feuerwehr schrieb „knochentrockene“ Hecke in Drevenack, ein Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand am Albertus-Magnus-Weg in Bruckhausen, ein Moorbrand in Hamminkeln. „Die Waldbrandgefahr ist zu dieser Jahreszeit immer hoch“, betont der Revierförster. Das liege daran, dass noch viel Restlaub und alte trockene Zweige überall lägen und es wenig frisches Grün gebe.

Und daran, dass Menschen im Frühjahr noch nicht so sensibilisiert für die Waldbrandgefahr seien, weil es meist noch nicht so warm sei, wie im Sommer. Raucher würden ihre glühenden Zigarettenstummel im Frühjahr viel bedenkenloser in die Natur werfen, als im Sommer. „Dabei kann jede noch so kleine Glut einen Brand verursachen – auch Stunden später erst, wenn der Verursacher schon längst wieder zu Hause ist“, sagt Herbrecht. Als Revierförster appelliere er deshalb an Waldbesucher, erst gar nicht in der Natur zu rauchen.

(akw)