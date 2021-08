Italienische Küche in Dinslaken : L’ Osteria kommt mit Pizza und Pasta in die Neutor-Galerie

Info

Systemgastronomie Die Systemgastronomie-Kette L’ Osteria wurde im Jahre 1999 in Nürnberg gegründet. Mittlerweile gibt es Filialen an rund 120 Standorten in Deutschland, wie Wolfgang Dewitz sagt, der mit Uta Wellmann das Dinslakener L’ Osteria-Restaurant in der Neutor-Galerie betreiben wird. Dessen Eröffnung ist für das nächste Frühjahr vorgesehen. Es gibt auch Restaurants im Ausland, so in den NIederlanden, in der Schweiz, Frankreich, Österreich, Luxemburg, England und Tschechien. Die Gastronomie-Kette ist stetig wachsend.

Franchise Etliche L’ Osteria-Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben, zu diesen gehören auch Uta Wellmann (zwei Restaurants an der Ostsee) und Wolfgang Dewitz (mit seinen zwei Gastronomiebetrieben in Bielefeld und Paderborn).