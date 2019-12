Essen und trinken in gemütlicher Atmosphäre : KM 800 eröffnet heute in Dinslaken

KM 800 eröffnet heute in Dinslaken

Essen und trinken in gemütlicher Atmosphäre

Maik Zimmermann im Bistro- und Barbereich des KM 800 an der Duisburger Straße. Hier können die Gäste auf ein Bier oder ein Glas Wein vorbeischauen oder an einem der individuell beleuchteten Tische des Restaurants ihr Essen genießen. RP-Foto: Martin Büttner. Foto: m-b/Martin Büttner

Dinslaken Kerstin und Maik Zimmermann sind mit ihrem Restaurant vom Container auf dem Voerder Rathausplatz in die Dinslakener Altstadt gezogen. Heute ab 19 Uhr wird am neuen Standort Eröffnung gefeiert.

Die Räume des früheren Spielwarengeschäftes an der Duisburger Straße sind schon von außen kaum wiederzuerkennen. Wo früher Plastikbagger, Bälle und Puppen im Schaufenster lagen, hat das Team um Kerstin und Maik Zimmermann die gesamte Fassade neu gestaltet. Bodentiefe Glasfenster und eine Schleuse mit zwei Türen begrüßen hier die Gäste. „Das sind alles Schallschutzfenster“, erklärt Kerstin Zimmermann. So soll aus dem Lokal möglichst kein Lärm nach draußen auf die Straße dringen. Auch im Inneren ist nichts mehr so, wie es war. Hier dürfen sich die Gäste auf gemütliche, modern eingerichtete Räume mit industriellem Charme freuen. Alle Tische sind mit eigenen Lampe ausgestattet, nur der Tresen im vorderen Bereich des Restaurants wird von mehreren Lampen ausgeleuchtet.