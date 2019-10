Am 12. November : Brüder Grimm treffen in der Kirche ihre Vorfahren

Zwei echte Grimms erzählen Märchen.

Aber wer mit einer langatmigen Märchenlesung zweier alternder, kostümierter Herren rechnet, der ist am letzten Hexenhaus falsch abgebogen. Markus und Michael Grimm schenken sich in der Rolle ihrer Vorfahren Jakob und Wilhelm nichts und nehmen das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise, zurück in die Entstehungszeit der Märchen. Wo alles noch etwas rauer ist – so auch der Tonfall der beiden Brüder untereinander. Beide scheuen nicht davor zurück, den anderen in den verbalen Hexenofen zu schubsen.