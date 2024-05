Reisen per Fernbus Gepäck weg – wie minimiere ich das Risiko?

„Die meisten Fernbusunternehmen schließen die Haftung für beschädigtes oder verloren gegangenes Gepäck für die gängigsten Fälle in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus”, erklärt Iwona Husemann, Juristin der Verbraucherzentrale NRW, deren Beratungsstelle Dinslaken an der Duisburger Straße 21 zu finden ist. Sie gibt Tipps, damit die nächste Fahrt mit dem Fernbus nicht mit Kleiderkauf und Co. am Zielort beginnen muss.