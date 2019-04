Stadtverband Dinslaken : Reinhard Wolf bleibt SPD-Parteichef

Dinslaken Johannes Niggemeier, Volker Grans und Peter Steinbeißer sind Stellvertreter.

Zwei weitere Jahre bleibt Reinhard Wolf Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Auf der Jahreshauptversammlung bekam er am Montagabend 48 von 50 möglichen Stimmen. Zu seinen Stellvertretern wurden Volker Grans, Johannes Niggemeier und Peter Steinbeißer gewählt.

Die vergangenen zwölf Monate seien einmal nicht von einer Wahl gekennzeichnet gewesen. So begann Reinhard Wolf seinen Bericht. Dafür hatte man es mit dem Bürgerbegehren zum Bahnhofsvorplatz zu tun. Gemeinsam mit der CDU und BNP habe die SPD ein „Bündnis gegen den Stillstand“ geschlossen, den die Initiatoren des Begehrens hätten erreichen wollen.

Insgesamt hält er Bürgerbegehren für ein Instrument einer lebendigen Demokratie. Man habe aber bemerkt, dass es in Mode gekommen sei, mit Bürgerbegehren zu drohen. Für Rat und Verwaltung seien sie unbequem, mit viel Arbeit und Investitionen verbunden. Wolf sehe darin aber kein Drohinstrument, sondern ein Instrument einer funktionierenden Demokratie. Der Parteichef forderte die Genossen auf, mit den Bürgern in einen konstruktiven Dialog zu treten. Er stellte die Frage, wie überzeugt man jemanden davon, dass das Geld, das in die Sanierung der Stadthalle gesteckt wird, gut angelegt ist. Und lieferte gleich die Antwort: durch eine offene und sachliche Kommunikation. Der Bürger wolle ernst genommen werden, bei Entscheidungen sich mitgenommen füllen. Und dabei seien alle gefordert.