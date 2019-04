AG musischer Vereinigungen in Dinslaken : Reinhard Hüsken ist neuer Vorsitzender

Reinhard Hüsken (2. von links) bedankt sich im Kreise des neuen Vorstands bei seinem Vorgänger Herbert Freikamp (4.von links) mit einem Blumenstrauß. Foto: Jochen Emde

Dinslaken Der erste Vorsitzende des MGV Liederkranz Barmingholten wurde einstimmig zum Nachfolger von Herbert Freikamp gewählt. Alle sechs Vorstandsposten der AG musischer Vereinigungen in Dinslaken konnten besetzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Reinhard Hüsken ist der neue Vorsitzende der AG musischer Vereinigungen in Dinslaken. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag im Vereinshaus Barmingholten konnten alle sechs Vorstandsposten besetzt werden. Damit ist der Fortbestand der Arbeitsgemeinschaft und sind mit ihr die Gemeinschaftskonzerte der Chöre und Ensembles in Dinslaken gesichert.

So selbstverständlich, wie es das Ergebnis nun schließen lässt, war das positive Signal, das vom Vereinshaus Barmingholten ausging, nicht. Der Entschluss von Herbert Freikamp, den Vorsitz nach 30 Jahren im Amt abzugeben, traf die AG in einer Zeit des Umbruchs. Vor zwei Jahren starb der 1. Geschäftsführer Dieter Mühlenkamp, Reinhard Hüsken war bislang der Stellvertreter. Karl Schiedeck, bislang stellvertretender Vorsitzender, ist schwer erkrankt, erster Schatzmeister Christian Lambrecht stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl.

Info Der neu gewählte Vorstand Führungsspitze Neuer 1. Vorsitzender ist Reinhard Hüsken, sein Stellvertreter ist Gerd Knoob (beide MGV „Liederkranz“). Zum 1. Geschäftsführer wurde Ludwig Schneider (MGV Dinslaken Feldmark) gewählt, Stellvertreterin ist Ulrike Ammon, die Vorsitzende des Frauenchors Liederkranz). 1. Schatzmeisterin ist Ulrike Saborowski, Stellvertreterin ist Martina Messerschmidt. Kassenprüfer wurden Liesel Schumacher und Lisa Herrmann.

Dass sich Reinhard Hüsken, Vorsitzender des MGV Liederkranz Barmingholten, nun als einziger Kandidat bei der Wahl des ersten Vorsitzenden stellte, begründete er mit „der Wichtigkeit der Existenz der AG“. Er stelle sich aus der Notwendigkeit heraus zur Wahl. Denn die AG musischer Vereinigungen ist bei der Organisation und Durchführung von Konzerten der zentrale Ansprechpartner zwischen den Dinslakener Chören und Ensembles und dem städtischen Fachdienst Kultur, dessen Leiter Stefan Hutmacher am Samstag als Gast an der Mitgliederversammlung teilnahm.

Acht Konzerttermine stehen bereits jetzt für 2020 fest, es ist die Aufgabe der AG, die Chöre für diese Gemeinschaftsauftritte zu begeistern, die Programme abzustimmen und den Kartenverkauf zu organisieren. Die Stadt stellt die Veranstaltungsorte und das Werbematerial.

Und genau hier werden auch die künftigen Aufgabenstellungen des neuen Vorstands, dem Herbert Freikamp seine weitere Unterstützung auch ohne Amt zusicherte, liegen. 27 Vereine sind der AG angeschlossen, die Lohberg Voices haben ihre Kündigung zum Jahresende eingereicht, dafür wurden die neu gegründeten Kinderkonzerte Dinslaken e.V. am Samstag in die AG aufgenommen.

Doch von diesen 27 Vereinen haben sich im vergangenen Jahr nur 15 an den Konzerten beteiligt. Acht sind es nur noch anstatt zehn. Ausgerechnet für den DIN-Musiktag und das Offene Singen im Burgtheater, in früheren Jahren die besucherstärksten Termine, finden sich keine Teilnehmer mehr.

800 Besucher in acht Konzerten zählte die AG 2018. Schaut man einmal genauer hin, wird aber auch ein verändertes Besucherverhalten deutlich: So sprach Herbert Freikamp über die positive, sogar überregionale Resonanz auf das Valentinskonzert von Blechspielzeuch am 14. Februar und auch über die Zugkraft des Shanty Chors Hiesfeld.

Es mag keine schlechte Idee sein, dass der Fachdienst Kultur und die AG den Chören und Ensembles 2020 einen Termin am 31. Januar anbieten: „Vielleicht ist das gerade für kleinere Chöre eine Alternative zu einem eigenen Weihnachtskonzert“, sagte Freikamp. Zwischen der Entlastung des alten Vorstands und der Neuwahl berichtete er über Ergebnisse des Kulturforums Anfang des Monats und seinen Vorstoß zur Nachmittagsbetreuung in Schulen durch Vereine. Reinhard Hüskens erste Amtshandlung war der Dank an seinen Vorgänger: „Du hast die Vereine verwöhnt nach Strich und Faden. Das ist nicht nachzumachen.“

(bes)