Auch Standort in Dinslaken ist betroffen Geschäftsbetrieb bei Real geht trotz des Insolvenzverfahrens weiter

Die Real GmbH mit Sitz in Mönchengladbach hat am Freitag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieser Schritt soll es dem Unternehmen ermöglichen, „den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von Mein Real-Standorten zu führen“, wie es in einer Mitteilung der Real GmbH heißt. Betroffen sind insgesamt 62 Filialen, darunter auch der Real-Markt an der Thyssenstraße in Dinslaken mit seinen rund 80 Mitarbeitern.