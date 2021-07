Auch Dinslaken, Voerde und Wesel betroffen : Zugausfälle und Verspätungen durch Bauarbeiten auf der Linie RE 19

Dinslaken/Voerde/Wesel Bauarbeiten der DB Netz AG führen auf der Linie RE 19 zu Zugausfällen und Verspätungen. Bahnkunden müssen vom 2. bis 20. August Geduld aufbringen.

Außerdem fährt die Linie RE 19 in den Abendstunden bis einschließlich 12. August eine Umleitung über Duisburg-Wedau. Dadurch entfällt der Halt Düsseldorf Flughafen und es kommt zu geänderten Abfahrzeiten ab Düsseldorf Hauptbahnhof . Zusätzlich wird im Zeitraum von Freitag, 13. August, 21 Uhr, bis Sonntag, 15. August, 23.59 Uhr, die Strecke Oberhausen Hauptbahnhof und Arnheim komplett gesperrt. Für die ausfallenden Fahrten auf diesem Abschnitt wird auch ein SEV mit Bussen eingerichtet: Zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Emmerich eine Lokallinie mit Halt an allen Stationen und zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Arnheim zusätzlich eine Expresslinie.

In den Nachtstunden fahren einzelne Busse des SEV auch von und bis Duisburg Hauptbahnhof. Die Busse halten unter anderem in Mehrhoog, Wesel-Feldmark, Wesel, Friedrichsfeld, Voerde, Dinslaken, Holten, Sterkrade, Oberhausen Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof.

Anschließend wird die Strecke von Dinslaken bis Voerde und von Empel-Rees bis Mehrhoog von Montag, 16. August (0 Uhr), bis Freitag, 20. August (21 Uhr), einseitig gesperrt. Es ist mit Verspätungen der Züge von bis zu fünf Minuten zu rechnen. Außerdem entfallen folgende vier Züge der Linie RE 19: 20045: ab 5.52 Uhr, Emmerich – an 7.14 Uhr, Düsseldorf Haupttbahnhof; 20047: Ab 6.16 Uhr, Emmerich – an 7.34 Uhr, Düsseldorf Hauptbahnhof; 20044: ab 16,12 Uhr, Düsseldorf Hauptbahnhof – an 17.34 Uhr, Emmerich; 20048: ab 17.12 Uhr, Düsseldorf Hauptbahnhof – an 18.34 Uhr, Emmerich. Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern.