Großeinsatz der Polizei am Mittwochmorgen : Razzia in Duisburg, Dinslaken, Hünxe – zwei Festnahmen – Verdacht auf Betrug und Steuerhinterziehung

Razzia in Duisburg, Dinslaken, Hünxe – zwei Festnahmen – Verdacht auf Betrug und Steuerhinterziehung

Großeinsatz der Polizei am Mittwochmorgen

Die Polizei berichtet von der Razzia am Morgen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Duisburg/Dinslaken/Hünxe Großeinsatz der Polizei in Duisburg, Dinslaken und Hünxe am frühen Morgen: Ein Spezial-Einsatzkommando wurde gebraucht, zwei Männer wurden festgenommen, teure Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Am Mittwochmorgen hat die Polizei mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Duisburg , Hünxe und Dinslaken durchsucht. Spezialeinheiten der Polizei nahmen zwei Männer fest.

Nähere Angaben machte die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft aus „ermittlungstaktischen Gründen“ am Mittwoch zunächst nicht. Zeugen aus dem Duisburger Stadtteil Baerl berichteten aber, sie seien gegen sechs Uhr am Mittwochmorgen durch den Auftritt eines Spezial-Einsatzkomandos der Polizei aus dem Schlaf gerissen worden.