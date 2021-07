Razzia in Duisburg, Hünxe, Dinslaken : Autos geleast und dann an ahnungslose Menschen verkauft

Dinslaken/Hünxe/Duisburg Bei der Razzia in der vergangenen Woche ging es um Betrügereien im Fahrzeughandel. Mit den Verbrechen sollen die mutmaßlichen Täter Millionen gescheffelt haben.

An der Polizeiaktion am Mittwoch, 23 Juni, waren wie berichtet rund 150 Einsatzkräfte beteiligt. Spezialeinsatzkommandos stürmten Wohnungen in Hünxe und Duisburg-Baerl, um zwei Verdächtige festzunehmen. Auf einem Firmengelände in Dinslaken wurden unter anderem 32 Motorräder des Herstellers Harley Davidson und 23 teure Autos beschlagnahmt, darunter Fahrzeuge von Porsche und Mercedes.

„Insgesamt wurden 14 Objekte durchsucht, wobei der Schwerpunkt in Dinslaken lag“, erläutert Isabel Booz, Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft. Auch, wenn die beiden Festnahmen in Duisburg und in Hünxe gelangen. Der Polizei fielen auch drei scharfe Schusswaffen in die Hände. Diese, so erklärt die Staatsanwaltschaft, „konnten im Rahmen der Durchsuchung in Hünxe an einer Privatanschrift sichergestellt werden“.