Dinslaken: Rauchwarnmelder schlägt an: Zimmerbrand

Rauchwarnmelder schlägt an: Zimmerbrand

Dinslaken

Die Feuerwehr Dinslaken rückte Sonntagnachmittag zu einem Zimmerbrand in Lohberg aus. Aufmerksame Nachbarn hatten in einer anderen Wohnung den Alarmierungston eines Rauchwarnmelders gehört und die Wehr gerufen. Nachdem die Tür der betroffenen Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet worden war, konnte eine leichte Verrauchung in den Räumen festgestellt werden. Der Rauch wurde mit Hilfe eines Elektrolüfters aus der Wohnung entfernt. Ein Mensch musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Ausgerückt zu diesem Einsatz waren die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 30 Minuten beendet.