Undichtigkeit am Gasanschluss vermutet : Hausbewohner müssen Gebäude nach Rauchmelder-Alarm verlassen

Dinslaken Zwei Einsatze, zu denen Hilfskräfte am Wochenende ausrücken mussten, meldet die Dinslakener Feuerwehr. Ein Rauchmelde hatte in einem Haus Alarm geschlagen, zudem musste ein Ölspur beseitigt werden.

In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Stadtteil Bruch gerufen. Hier hatte ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät im Keller eines Mehrfamilienhauses den dort befindlichen Rauchmelder ausgelöst. Die versteckte Gefahrenquelle wurde während der Erkundung schließlich entdeckt und konnte problemlos beseitigt werden. Da zunächst nicht klar war, ob eine Undichtigkeit am Gasanschluss des Hauses den Melder ausgelöst hatte, wurden alle Bewohner des Hauses aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Nach etwa einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden und die Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren.