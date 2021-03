Maskierter mit Schusswaffe : Raubüberfall auf Supermarkt in Hünxe

Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hünxe Ein Unbekannter hat am Samstagabend einen Lebensmittelmarkt am Marktplatz in Hünxe ausgeraubt. Der Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe. Ihm gelang die Flucht.

