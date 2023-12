Polizei sucht Zeugen Zwei Männer überfallen Bäckerei und bedrohen Mitarbeiterin mit Messer

Am gestrigen Dienstag betraten gegen 13.30 Uhr zwei maskierte Männer ein Bäckerei-Geschäft an der Dorfstraße in Oberlohberg. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie von einer Mitarbeiterin die Tageseinnahmen. Mit dem Geld flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin der Bäckerei wurde nicht verletzt und rief anschließend die Polizei. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Einer der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, trug eine graue Jogginghose, schwarze Winterjacke und Kapuze. Der zweite Täter ist etwa 25 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß. Er trug eine grüne Jacke mit Kapuze und war mit einem langen silberfarbenem Messer bewaffnet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02064 622-0 oder aktuell unter 110.