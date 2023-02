Raubüberfall in Dinslaken Unbekannte zwingen entführtes Opfer, eigenen Tresor zu öffnen

Am Sonntag gegen 23.35 Uhr meldeten Anwohner Hilferufe aus einem Nachbarhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. An der genannten Adresse trafen die Polizistinnen und Polizisten auf einen 48-jährigen Dinslakener, der angab, gerade beraubt worden zu sein. Da der Mann am Kopf blutete, brachte ein Rettungswagen den Dinslakener vorsorglich in ein Krankenhaus.