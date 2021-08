Schulen und Kitas : Dinslaken soll zweigleisig fahren: Lüften und Luftfilter einsetzen

Dinslaken Der Dinslakener Ratsherr Thomas Giezek weist zudem auf brandschutzrechtliche Aspekte hin. Dürfen Türen in Schulen und Kitas weit offen stehen?

In die Diskussion um das Lüften in Schulen und Kindertagesstätten sowie den dortigen Einsatz von Luftfiltern in Zeiten von Corona hat sich nun Thomas Giezek eingeschaltet. Der Dinslakener Ratsherr reagiert damit auf die Stellungnahme der Stadtverwaltung, die sich gegen den Kauf weiterer Luftfilter ausgesprochen hat und statt dessen auf das Lüften setzt. In seiner E-Mail an Michaela Eislöffel, in der er auf brandschutzrechtliche Aspekte in Zusammenhang mit dem Lüften aufmerksam macht, bittet Giezek die Bürgermeisterin, den von ihm angesprochenen Sachverhalt zu prüfen.