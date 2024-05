Unsere Woche Gemeinsam für Dinslaken arbeiten und die Zukunft gestalten

Was ist nur los in Dinslaken? Teile der Politik und der Verwaltungsspitze geben ein erschreckendes Bild ab. Man giftet sich gegenseitig an, sucht bei Fehlern die Schuld sofort bei anderen und scheint heillos zerstritten zu sein. So vermitteln die Akteure den Eindruck, dass in dieser Stadt nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet wird. Und das ist fatal. In der jüngsten Ratssitzung wurde das offenkundig. Da wurde die Kommune von der Politik dafür gescholten, dass die Verwaltung nicht umfassend informiere und erst nach mehrmaligem Nachfragen mit der Wahrheit herausrücke. Die Bürgermeisterin musste einräumen, dass es ein Kommunikationsproblem im Rathaus und selbst im Verwaltungsvorstand gebe. Neu ist diese Erkenntnis allerdings nicht. Denn immer mal wieder hat der interessierte Beobachter der Vorgänge im Rathaus den Eindruck, dass Teile der Verwaltung die Bürgermeisterin gegen die Wand laufen lassen. Und dann sieht die Verwaltungschefin gar nicht gut aus, weil es den Anschein hat, als habe sie ihren Laden nicht im Griff.