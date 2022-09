Weichenstellungen für Dinslakens Zukunft : Rat diskutiert über Trabrennbahn und Freibad-Areal

Das Gelände der Trabrennbahn wird zu einem Wohnquartier entwickelt. Erste Abrissarbeiten sollen im nächsten Jahr stattfinden. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die beiden Themen sind nur zwei Punkte auf der insgesamt fast 60 Punkte umfassenden Tagesordnung für die öffentliche Sitzung. Das Gremium tagt in der Kathrin-Türks-Halle. Zu Beginn findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Allein schon die 59 Punkte auf der Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Ratssitzung, die am Dienstag, 27. September, Beginn 17 Uhr, in der Kathrin-Türks-Halle stattfindet, sprechen dafür, dass es eine lange Sitzung werden wird. Zumal zwei der Themen, die zur Diskussion stehen, viele Bürger bewegen und bereits in der Vergangenheit für hitzig und mit viel Emotionen geführte Diskussionen gesorgt haben: die Nachnutzung des Hiesfelder Freibadgeländes und die Entwicklung des Trabrennbahnareals zu einem Wohnquartier.

Die zurückliegende Sondersitzung des Rates, die für den 19. September einberufen worden war, zu der rund 160 interessierte Zuhörer kamen und in der es schwerpunktmäßig ebenfalls um die beiden Themen ging, dauerte rund dreieinhalb Stunden. Auch für die nun bevorstehende Ratssitzung ist davon auszugehen, dass wegen dieser beiden Themen wieder zahlreiche Zuhörer in die Stadthalle kommen werden. Einige von ihnen werden sicherlich die Einwohnerfragestunde nutzen, um ihre Anliegen vorzutragen und damit verbundene Fragen an die Verwaltung richten.

Lesen Sie auch Jahrelanger Rechtsstreit soll im November entschieden werden : Freibad-Klage läuft immer noch

Die Themen Freibadareal und Trabrennbahngelände stehen diesmal auf Punkt zwei und drei der Tagesordnung und werden damit gleich nach Eröffnung der Sitzung und der Einwohnerfragestunde behandelt. Der Rat muss entscheiden, ob er einem gemeinsam von den Fraktionen von SPD, CDU und UBV gestellten Antrag zustimmt oder ablehnt, in dem gefordert wird, dass die weitere Planung, Umsetzung und Bewirtschaftung des ehemaligen Freibadgeländes als naturnahen Familien- und Bürgerpark den Dinslakener Stadtwerken übertragen wird. Dieser Vorschlag hatte bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern Stürme der Entrüstung ausgelöst und zu einer Unterschriftenaktion geführt. Denn bislang lagen Planung und Durchführung der Bürgerbeteiligung in den Händen der städtischen Flächenentwicklungsgesellschaft Din-Fleg. Befürchtet wird, dass mit Übergabe der Verantwortlichkeit an die Stadtwerke das bisher erarbeitete Konzept hinfällig ist. Auch ist etlichen Bürger weiterhin nicht klar, warum die Stadtwerke sich für einen Freizeitpark engagieren. Ihn zu planen, bauen und zu betreiben, gehört nicht zum Tätigkeitsfeld des kommunalen Unternehmens.Beantwortet wurde diese Frage in der zurückliegenden Ratssondersitzung nicht. Vielmehr sagte der Stadtwerkegeschäftsführer, dass er seinerzeit vom damaligen Bürgermeister aufgefordert worden sei zu überlegen, ob auf dem Gelände eine kostengünstige Alternative zum Freibad umgesetzt werden könne. Daraufhin wurde ein Konzept erarbeitet, das aus dem Jahr 2019 stammt. Nun sei er von Aufsichtsratsmitgliedern nach einer Sitzung auf dieses Konzept hin angesprochen worden, woraufhin die alte Planung überarbeitet worden sei.

Für das Trabrennbahn-Gelände sehen die Planungen vor, dass im nächsten Jahr mit den ersten Abrissarbeiten begonnen wird, damit dort ein Wohnquartier entstehen kann. Der Rat befasst sich seiner Sitzung mit der Rahmenplanung zur Entwicklung des Trabrennbahn-Areals, die als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen werden soll.