Neubau als Ersatz Ernst-Barlach-Gesamtschule bekommt neue Sporthalle

Lange haben Schüler, Eltern und Lehrer der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) dafür gekämpft, dass ihre Schule die so dringend benötigte neue Sporthalle erhält. Zuletzt starteten sie im Mai eine Petition, um ihrer Forderung nach Bau einer Zweifachturnhalle Nachdruck zu verleihen. Hunderte Unterschriften wurden innerhalb weniger Wochen dafür gesammelt. Vor der Sitzung des Stadtrates, dessen Mitglieder in der Kathrin-Türks-Halle tagten, überreichten Vertreter der Schule am Dienstagabend Bürgermeisterin Michaela Eislöffel die von 1029 Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnete Petition. In der fordern sie, dass die EBGS einen adäquaten Ersatz für ihre seit Jahren geschlossene Sporthalle erhält.