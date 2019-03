Wenige Gegenstimmen : Etat mit 9,6 Millionen Defizit: Rat Dinslaken stimmt zu

Trotz angespannter Finanzlage wird an der Sanierung der Stadthalle weiter festgehalten. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Der Etat 2019 ist verabschiedet worden

Der vom Rat mit wenigen Gegenstimmen beschlossene Etat 2019 weist zwar ein Defizit von 9,6 Millionen Euro aus, dennoch ist er genehmigungsfähig. Somit kann ein Abrutschen in die Haushaltssicherung erneut vermieden werden. Den Einnahmen in Höhe von 212,9 Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von 222,5 Millionen Euro gegenüber.

In seiner Stellungnahme zum Etat betonte SPD-Fraktionschef Jürgen Buchmann, dass man nur einen genehmigungsfähigen Haushalt habe, weil die Stadtwerke ihre Ausschüttung um fast 70 Prozent gesteigert hätten. Und das, ohne die Gebühren oberhalb der normalen Preissteigerungsraten zu erhöhen. Es sei gelungen, einen Haushalt vorzulegen, mit dem man im Stande ist, die zentralen Investitionen zu finanzieren. In Dinslaken werde weiterhin in Bildung investiert, so Buchmann. Heinz Wansing, Fraktionschef der CDU, sagte, dass es künftig erforderlich sei, alle Projekte auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen. Trotz der anspannten Lage halte man an der Sanierung der Kathrin-Türks-Halle fest. Die CDU stehe zu ihrer Aussage, die Steuern nicht zu erhöhen, auch nicht im nächsten Jahr.

Redner der anderen Fraktionen nutzten die Gelegenheit, um Kritik in Richtung Verwaltung und Bürgermeister zu äußern. Die Bürger sollten bei Projekten früh in den Planungsprozess einbezogen werden. Es sei die Aufgabe der Verwaltung, die geäußerten Anregungen zu prüfen und sie dann wieder der Politik vorzustellen, hieß es. Malte Kemmerling von der BNP vermisst, wie er sagte, konkrete Sparvorschläge. Es sei an der Zeit, ein weiteres Konsolidierungspaket aufzustellen.

(mt)