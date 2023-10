Auftakt in Berlin Strategien gegen Rassismus und Hetze

„Die Stadt Dinslaken freut sich, an diesem wichtigen Projekt teilzunehmen“, so der Integrationsbeauftragte der Stadt Dinslaken, Senol Keser, laut einer Pressemitteilung der Stadt. Während des zweitägigen Konferenztreffens in Berlin seien bereits erste Schritte in Richtung der Projektumsetzung besprochen worden. Die Vertreter aus den zehn Modellkommunen tauschten Keser zufolge ihre Ideen und Erfahrungen aus, um gemeinsam gegen Rassismus und Hetze vorzugehen.