Unsere Woche: Probleme im Bergpark Verwaltung darf die Bürger nicht im Stich lassen

Das neue Quartier, das auf dem früheren Zechengelände in Lohberg entstanden ist, hat sich im Laufe der Jahre zu einem überaus attraktiven Wohngebiet entwickelt. Doch wird die Zufriedenheit der dortigen Anwohner allerdings merklich getrübt durch die Vorkommnisse, die sich im Bergpark abspielen – tagsüber und besonders nachts: Randale und Ruhestörung. Die Anwohner können ein trauriges Lied davon singen. Da werden Böller in den Röhren der Rutsche gezündet, Mopedfahrer drehen im Park ihre Runden. Die Straße Grünes Tor wird von einigen Autofahrern sogar als Rennstrecke genutzt. Die nicht zu übersehenden Bremsspuren auf dem Platz der Vielfalt in der Nähe der Zechenwerkstatt vermitteln zudem einen Eindruck davon, was einige Autofahrer dort mit ihren Wagen treiben: bremsen, gleichzeitig beschleunigen, das Lenkrad einschlagen und dann von der Bremse gehen, sodass auf dem Asphalt kreisrunde Bremsspuren entstehen: Donut Drift nennt sich das. Selbst Schüsse wurden schon im Bergpark gehört. All diese Vorkommnisse sind ganz offensichtlich keine Einzelfälle.